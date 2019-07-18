Поездка в столицу РФ стала наградой за победу в конкурсе "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты".

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Лучшие узбекские педагоги-русисты посетят выставку "Илья Репин" в Третьяковской галерее — одну из главных московских выставок этого года.

Как сообщили в пресс-службе АНО "Русская гуманитарная миссия", в столицу РФ приехали победители конкурса "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты" — представители Андижана и Балыкчинского района Андижанской области, Дехканабадского района Кашкадарьинской области, Галляаральского района Джизакской области, Нукуса и Амударьинского района, Хатырчинского района Навоийской области, а также Зангиатинского и Ангренского районов Ташкентской области.

Педагоги познакомятся с главными достопримечательностями Москвы, увидят картины Ильи Репина в Третьяковке, спектакль "Три сестры" в театре "Современник", посетят музей-квартиру А. С. Пушкина на Арбате, дом-музей М. Ю. Лермонтова и музей Н. В. Гоголя.

Русская гуманитарная миссия Лучшие узбекские педагоги-русисты приехали на экскурсию в Москву

Конкурс "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты" проходил с 1 декабря по 10 июня, в нем приняли участие учителя русского языка и литературы, работающие в общеобразовательных учебных заведениях республики.

В организационный комитет вошли представители Русской гуманитарной миссии, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Министерства народного образования Узбекистана, Международного женского общественного фонда Sharq Ayoli ("Женщина Востока") и Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Педагогам предстояло преодолеть несколько этапов конкурса. На первом этапе учителям нужно было написать эссе на тему "Мой путь в профессию". Из работ конкурсантов члены жюри выбрали 30 эссе, авторы которых отправились в следующий тур. Во втором туре преподаватели подготовили видеофрагмент школьного урока.

По данным Русской гуманитарной миссии, примерно 10% детей в Узбекистане учатся в русскоязычных школах. В школах с обучением на узбекском языке со второго класса также введен предмет "Русский язык". Вместе с тем из 100% изучающих русский язык в школе относительно свободно владеют разговорным русским не более 50%. И если по состоянию на 1991 год на русском языке свободно говорили 90% жителей Узбекистана, то в 2001 году этот показатель составлял лишь 70%, а к 2018 году — всего 50%. Во многом эта проблема связана с отсутствием программ поддержки учителей, которые преподают русский язык.

Конкурс проводится для того, чтобы сформировать общественный интерес к российской культуре, истории и русскому языку и содействовать повышению профессиональной квалификации преподавателей русского языка в Узбекистане.