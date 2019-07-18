Мирзиёев проверил, как выполняют его поручения в Хавасте

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В центре поселка Хаваст строятся 30 пятиэтажек на 760 квартир, из которых 600 — по доступной цене, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он посетил Хавастский район Сырдарьинской области во второй раз с начала года.

© Пресс-служба президента Узбекистана Строящиеся дома в поселке Хаваст

Также в поселке возводят новые здания местных органов власти и управления, учреждения образования и культуры, пункты торговли и обслуживания.

В ходе визита президент поинтересовался, сколько стоят используемые стройматериалы и какого они качества.

"Он отметил необходимость повышения уровня локализации и дальнейшего снижения себестоимости стройматериалов. Даны поручения по тщательному планированию развития района с учетом тенденций урбанизации, прокладке коммуникационных сетей, трудоустройству населения и эффективному использованию свободных земель", — отметили в пресс-службе.

Там же главе республики рассказали о том, как в области решается проблема с питьевым водоснабжением. Так, за последние годы проложено 1,16 тысячи километров труб, построены 57 станций подачи воды и других сооружений. Ожидается, что к 2020 году уровень обеспеченности жителей водой превысит 88%.