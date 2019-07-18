20:06 18 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Хавасте

Мирзиёев проверил, как выполняют его поручения в Хавасте

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

В феврале президент поручил обновить центр поселка и повысить качество жизни граждан.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В центре поселка Хаваст строятся 30 пятиэтажек на 760 квартир, из которых 600 — по доступной цене, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он посетил Хавастский район Сырдарьинской области во второй раз с начала года.

Строящиеся дома в поселке Хаваст
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строящиеся дома в поселке Хаваст

Также в поселке возводят новые здания местных органов власти и управления, учреждения образования и культуры, пункты торговли и обслуживания.

В ходе визита президент поинтересовался, сколько стоят используемые стройматериалы и какого они качества. 

"Он отметил необходимость повышения уровня локализации и дальнейшего снижения себестоимости стройматериалов. Даны поручения по тщательному планированию развития района с учетом тенденций урбанизации, прокладке коммуникационных сетей, трудоустройству населения и эффективному использованию свободных земель", — отметили в пресс-службе.

Там же главе республики рассказали о том, как в области решается проблема с питьевым водоснабжением. Так, за последние годы проложено 1,16 тысячи километров труб, построены 57 станций подачи воды и других сооружений. Ожидается, что к 2020 году уровень обеспеченности жителей водой превысит 88%.

Теги:
жилой дом, дом, Строительство, Сырдарьинская область, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
На Донбассе объявили о бессрочном перемирии - видео
Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054