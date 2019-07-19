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Кардиохирурги в операционной

В Израиле кардиологи провели операцию на сердце ребенка из Узбекистана

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Сейчас с мальчиком все в порядке, его скоро выписывают из интенсивной терапии. Потом он останется в Израиле для реабилитации.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В израильской больнице Вольфсон была успешно проведена кардиологическая операция трехлетнему мальчику из Андижанской области, у которого был порок сердца, сообщает МИД Узбекистана.

"Х.А. прибыл в Израиль 9 июля в рамках благотворительной акции, проработанной совместными усилиями посольствами Узбекистана в Израиле и Израиля - в Узбекистане, Министерством здравоохранения республики и израильской некоммерческой благотворительной организации Save a Child’s Heart ("Спасти сердце ребенка")", - говорится в сообщении.

По словам министерства, выписка из интенсивной терапии ожидается уже в ближайшие дни, а потом он со своей матерью будет находиться в Израиле для реабилитации.

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В настоящее время также прорабатывается возможность расширения сотрудничества с Save a Child’s Heart в плане увеличения количества пациентов из республики, а также организации тренингов для узбекских специалистов как в Израиле, так и Узбекистане.

Теги:
спасение, больница, дети, ребенок, порок сердца, операция, Израиль, Узбекистан, Узбекистан



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