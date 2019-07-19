15:54 19 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Оборудование в центре обработки данных

Популярная сеть TAS-IX в Узбекистане возобновила работу после сбоя

© Sputnik / Вадим Жернов
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0

Это первая масштабная неполадка в системе TAS-IX с 2004 года.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Сеть TAS-IX, популярная в Узбекистане, возобновила свою работу, сообщает "Даракчи".

Сегодня по всей республике наблюдалась нестабильная работа многих веб-сайтов в зоне TAS-IX, из-за чего многие сайты работали с перебоями.

По сообщениям узбекских СМИ, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению работоспособности сети Tas-IX на стороне вышестоящих организаций, в связи с чем, доступ к отдельным ресурсам и сегментам сети Tas-IX все еще может быть ограничен или отсутствовать.

Как утверждает издание, это первая масштабная неполадка в системе с 2004 года.

Напомним, что в 2017 году "Узбектелеком" начал разработку ряда предложений по увеличению скорости интернета и уменьшению его себестоимости, в том числе за счет создания обновленной точки обмена трафиком. 

Интернет в РУз станет более узбекским, быстрым и почти бесплатным >>

Пилотное название проекта по созданию обновленной точки обмена — TAS-IX —2. По замыслу разработчиков, узбекский сегмент мировой паутины наполнится более качественным и доступным контентом. Сейчас большинство местных интернет-пользователей обращаются на внешний канал.

Как отмечают эксперты, идея нового TAS-IX проста — создать более обширный и привлекательный контент в узбекском сегменте интернета, который обходится пользователям почти бесплатно.

TAS-IX — это точка обмена трафиком. Он был создан 24 декабря 2004 года, когда пять крупных провайдеров договорились обмениваться трафиком внутри узбекского сегмента Глобальной сети. Посредством TAS-IX операторы телекоммуникаций избегают обмена информацией через дорогостоящие международные каналы.

Теги:
сбой в системе, Интернет, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Врач вернул ребенка к жизни на глазах у испуганных родителей - видео
Врач вернул ребенка к жизни на глазах у родителей - шокирующие кадры
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054