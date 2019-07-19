Популярная сеть TAS-IX в Узбекистане возобновила работу после сбоя

Это первая масштабная неполадка в системе TAS-IX с 2004 года.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Сеть TAS-IX, популярная в Узбекистане, возобновила свою работу, сообщает "Даракчи".

Сегодня по всей республике наблюдалась нестабильная работа многих веб-сайтов в зоне TAS-IX, из-за чего многие сайты работали с перебоями.

По сообщениям узбекских СМИ, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению работоспособности сети Tas-IX на стороне вышестоящих организаций, в связи с чем, доступ к отдельным ресурсам и сегментам сети Tas-IX все еще может быть ограничен или отсутствовать.

Как утверждает издание, это первая масштабная неполадка в системе с 2004 года.

Напомним, что в 2017 году "Узбектелеком" начал разработку ряда предложений по увеличению скорости интернета и уменьшению его себестоимости, в том числе за счет создания обновленной точки обмена трафиком.

Интернет в РУз станет более узбекским, быстрым и почти бесплатным >>

Пилотное название проекта по созданию обновленной точки обмена — TAS-IX —2. По замыслу разработчиков, узбекский сегмент мировой паутины наполнится более качественным и доступным контентом. Сейчас большинство местных интернет-пользователей обращаются на внешний канал.

Как отмечают эксперты, идея нового TAS-IX проста — создать более обширный и привлекательный контент в узбекском сегменте интернета, который обходится пользователям почти бесплатно.

TAS-IX — это точка обмена трафиком. Он был создан 24 декабря 2004 года, когда пять крупных провайдеров договорились обмениваться трафиком внутри узбекского сегмента Глобальной сети. Посредством TAS-IX операторы телекоммуникаций избегают обмена информацией через дорогостоящие международные каналы.