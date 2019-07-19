Депутаты предложили еще один способ защиты автомобиля в жару

На очередном заседании партии "Адолат" в законодательном органе Олий Мажлиса, одним из самых обсуждаемых вопросов стал вопрос защиты автомобилей.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Депутаты партии "Адолат" обсудили способы защиты автомобиля в жаркую погоду. Об этом сообщили на сайте законодательной палаты Олий Мажлиса.

Из-за аномальной жарой которая царит в этом году в Узбекистане, одним из самых обсуждаемых вопросов стал вопрос защиты автомобилей.

Депутаты партии "Адолат" выдвинули ряд предложений способных облегчить жизнь водителям.

По их словам, даже те водители которые могут себе позволить тонировку авто, не могут должным образом защитится от жары, ведь согласно закону о "О мерах по упорядочению эксплуатации легковых автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами", разрешается тонировка только задних стекол.

Стоит отметить что разрешение на установку тонировки производится посредством оплаты физическими лицами на сумму девяносто минимальных размеров заработной платы (18 245 700 сумов), а для юридических лиц – сто двадцать минимальных размеров заработной платы (24 327 600 сумов). Даже заплатив такую сумму, узбекистанские автомобилисты остаются под палящим солнцем.

© Cайт законодательной палаты Олий Мажлиса Депутаты предложили еще способ защиты автомобиля в жару

Членами фракции СДПУ "Адолат" было выдвинуто предложение, способное решить сложившуюся ситуацию, при этом не затемняя стекла автомобилей таким образом соблюдая закон. Решение кроется в оклейке стекол автомобилей термопленкой, которая на сегодняшний день продается в большинстве магазинов автозапчастей.

"Пленка немного прозрачна, и ее основная задача – уменьшить тепло от жары, сохранив салон автомобиля от ультрафиолетового солнечного света. Термопленка имеет больше преимуществ, чем пленка тонировки, и не влияет на способность водителя видеть окружающую обстановку. Самое главное, что люди в автомобиле доступны снаружи и не влияют ни на чью безопасность",— заявили представители фракции.

Данная инициатива была тепло встречена работниками Кабинета Министров, Государственной службы безопасности дорожного движения и агентства "Узстандарт". Они подчеркнули, что таким образом можно обеспечить благоприятные условия для управления автомобилем.

Решением станет предложение, предусматривающее внесение соответствующих изменений в постановление Правительства. Проще говоря согласно закону, на данный момент нормой является 70 световодов на всех стеклах. Планируется пересмотреть запрещенную норму и снизить 70-процентный лимит до 15 процентов, то есть 55 процентов что позволит водителям использовать термопленку. Предложение будет направлено в Кабинет Министров для дальнейшего рассмотрения.