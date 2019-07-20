В Ашхабаде обсудили взаимодействие стран СНГ в области здравоохранения

Представители Минздрава Узбекистана и других стран изучили совместные проекты в области охраны здоровья.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ашхабаде, в рамках туркменского председательства в СНГ, состоялось XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Во встрече приняли участие руководители и представители медицинских ведомств России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные векторы взаимодействия стран СНГ в области охраны здоровья. В частности, стороны рассмотрели ход выполнения программ по профилактике и лечению сахарного диабета, предупреждению распространения туберкулеза, стратегии "Здоровье населения государств-участников СНГ" на 2020-2021 годы, деятельность базовой организации Содружества в области психиатрии и наркологии и другие вопросы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Глава государств отметил, что в Туркменистане утверждаются такие важные принципы, как здоровое питание, профилактика неинфекционных заболеваний, отказ от вредных привычек, занятие различными видами спорта.