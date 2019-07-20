15:19 20 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Города мира. Ашхабад

В Ашхабаде обсудили взаимодействие стран СНГ в области здравоохранения

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0

Представители Минздрава Узбекистана и других стран изучили совместные проекты в области охраны здоровья.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ашхабаде, в рамках туркменского председательства в СНГ, состоялось XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Во встрече приняли участие руководители и представители медицинских ведомств России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© Sputnik / Денис Абрамов
"Ростех" поставил в Узбекистан новые антимикробные препараты

В ходе заседания были обсуждены приоритетные векторы взаимодействия стран СНГ в области охраны здоровья. В частности, стороны рассмотрели ход выполнения программ по профилактике и лечению сахарного диабета, предупреждению распространения туберкулеза, стратегии "Здоровье населения государств-участников СНГ" на 2020-2021 годы, деятельность базовой организации Содружества в области психиатрии и наркологии и другие вопросы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Глава государств отметил, что в Туркменистане утверждаются такие важные принципы, как здоровое питание, профилактика неинфекционных заболеваний, отказ от вредных привычек, занятие различными видами спорта.

 

Теги:
Медицина, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, СНГ, Ашхабад



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Моторикша в Индии
Днем - такси, ночью - скорая помощь: история индийца с большим сердцем
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054