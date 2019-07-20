15:18 20 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Студенты в аудитории

В Ташкенте создан филиал Астраханского технического университета

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0

Филиал откроет свои двери перед первыми студентами с 2020-2021 учебного года.

ТАШКЕНТ, 20 июл -  Sputnik. В Ташкенте создан филиал Астраханского государственного технического университета, сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

В вузе будут готовить квалифицированные кадры для рыбной отрасли. Студенты будут обучаться в филиале по направлениям бакалавриата и магистратуры.

В 2019-2020 учебном году Ташкентский государственный аграрный университет совместно с АГТУ продолжит подготовку кадров в русской группе по направлению бакалавриата "Водные биоресурсы и аквакультура" по очной форме обучения.

Образовательная деятельность филиала начнется с 2020-2021 учебного года по четырем направлениям: "Водные биоресурсы и аквакультура", "Экология и природопользование", "Технология производства и переработки рыбных продуктов", "Экономика рыбоводства".

Выпускникам филиала выдадут дипломы Астраханского государственного технического университета, которые признаются документами о высшем образовании в Узбекистане.

До 1 августа 2020 года через специальный конкурс отберут преподавателей для этого вуза. 

Теги:
рыба, Астрахань, Образование, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Моторикша в Индии
Днем - такси, ночью - скорая помощь: история индийца с большим сердцем
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054