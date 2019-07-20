В Ташкенте создан филиал Астраханского технического университета

Филиал откроет свои двери перед первыми студентами с 2020-2021 учебного года.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте создан филиал Астраханского государственного технического университета, сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

В вузе будут готовить квалифицированные кадры для рыбной отрасли. Студенты будут обучаться в филиале по направлениям бакалавриата и магистратуры.

В 2019-2020 учебном году Ташкентский государственный аграрный университет совместно с АГТУ продолжит подготовку кадров в русской группе по направлению бакалавриата "Водные биоресурсы и аквакультура" по очной форме обучения.

Образовательная деятельность филиала начнется с 2020-2021 учебного года по четырем направлениям: "Водные биоресурсы и аквакультура", "Экология и природопользование", "Технология производства и переработки рыбных продуктов", "Экономика рыбоводства".

Выпускникам филиала выдадут дипломы Астраханского государственного технического университета, которые признаются документами о высшем образовании в Узбекистане.

До 1 августа 2020 года через специальный конкурс отберут преподавателей для этого вуза.