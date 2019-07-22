В Узбекистане свыше 300 зданий колледжей отдадут под школы

Этот шаг позволит в 2019-2020 годах создать более 200 тысяч новых учебных мест.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Узбекистане 383 здания колледжей будут преобразованы в школы, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Соответствующее поручение дал президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам дальнейшего совершенствования системы непрерывного профессионального образования. Этот шаг позволит в 2019-2020 годах создать 224 тысячи новых учебных мест.

Список колледжей доступен для ознакомления и скачивания. Отметим, что всего в республике

Уже созданы рабочие группы во главе с председателем Совета министров Каракалпакстана, хокимами Ташкента и областей. Они должны будут организовать и проконтролировать передачу зданий и сооружений, территорий, мебели, учебных лабораторий и спортивного инвентаря.

Кроме того, здания еще предстоит подготовить к новому учебному году.