В Узбекистане свыше 300 зданий колледжей отдадут под школы

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Узбекистане 383 здания колледжей будут преобразованы в школы, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.
Список колледжей доступен для ознакомления и скачивания. Отметим, что всего в республике
Уже созданы рабочие группы во главе с председателем Совета министров Каракалпакстана, хокимами Ташкента и областей. Они должны будут организовать и проконтролировать передачу зданий и сооружений, территорий, мебели, учебных лабораторий и спортивного инвентаря.
Кроме того, здания еще предстоит подготовить к новому учебному году.