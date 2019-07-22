Тонны сладкого лакомства: в Бухаре прошел ежегодный праздник дыни

В течение трех дней жители и гости древнего города могли увидеть разнообразие сортов этого летнего лакомства, а фермеры с удовольствием предлагали попробовать плоды своего труда на вкус.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Бухаре завершился ежегодный праздник дыни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В этом году традиционный "Ковун сайли" ("Праздник дыни") проходил с 20 по 22 июля. Порядка 400 фермеров привезли из разных уголках области свыше 30 сортов дыни, которые редко встретишь на рынках Бухары.

Sputnik В Бухаре прошел ежегодный праздник дыни

Праздник имеет более чем двадцатилетнюю историю. Все это время он проводился в парке Саманидов и организовывался в лучших традициях советских ярмарок. Однако год назад он переехал практически в центр города – на площадь фонтанов.

Поменялся и формат мероприятия. Сегодня это больше выставка-ярмарка с импровизированными павильонами. Каждый участник украшает свой стенд и устраивает развлекательную программу.

Sputnik В Бухаре прошел ежегодный праздник дыни

Неизменным остается лишь стремление фермеров продать как можно больше из того, что они привезли в Бухару. Эту цель поставил себе и Фаррухжон Рахимов из Каракульского района. На мероприятие он взял с собой семь тонн дыни. В отличие от коллег, он не привез арбузы, у него они поспеют только осенью.

Sputnik Фермер Фаррухжон Рахимов из Каракульского района

"Арбузы мы сажаем после зерна, поэтому готовы они будут только в середине осени. Таким образом, они станут более сладкими, ведь в полной мере смогут насладиться и солнцем, и теплом", - объясняет дехканин.

Зачастую фермерство в Узбекистане - дело семейное, которое переходит из поколения в поколение. И праздник "Ковун сайли" собирает лучших представителей сферы. Все чаще на нем можно встретить молодежь.

Двадцатичетырехлетний Уктам Рамазонов из Ромитанского района привез в Бухару две тонны дыни и 45 килограммов персиков. В празднике участвует впервые, наверное, поэтому, в отличие от завсегдатаев, чувствует себя робко и скованно. Тем не менее, о качестве своей продукции говорит уверенно, ведь он лично участвует в каждом этапе ее выращивания.

Sputnik Уктам Рамазонов из Ромитанского района

"У нас небольшое хозяйство – всего 24 гектара. Мы работаем вместе с моим дедом и отцом. Хочу достойно и дальше развивать начатое ими дело, поэтому поступил в ирригационный институт, который уже оканчиваю", - говорит Рамазанов.

Таким образом, к цели фестиваля, развитие бахчеводства и возрождение забытых сортов дынь, подключается и молодое поколение. А праздник продолжает демонстрировать потенциал бухарских фермеров-бахчеводов, готовых насыщать своей продукцией как внутренний, так и внешние рынки.

Sputnik В Бухаре прошел ежегодный праздник дыни

Однако, несмотря на довольно солидный опыт проведения этого мероприятия, горожане жалуются на слабо организованную информационную кампанию. Ни в СМИ, ни на рекламных щитах Бухары обычно ничего не говорится о дате проведения праздника. Информация об этом событии среди горожан ежегодно передается посредством сарафанного радио.

В значительной степени данный факт сглаживает гастрономическое и эстетическое удовольствие от мероприятия, которое, безусловно, стоит посетить.