В Бухаре на кладбище "забронированы" более тысячи могил

Люди начали "бронировать" могилы из-за того, что на территории кладбища поднялся уровень грунтовых вод.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Бухарской области на кладбище "Хазрати Имом" 1700 могил оказались пустыми, в связи с тем, что были "забронированы", сообщает Daryo.uz.

Всего на кладбище находится 18 тысяч могил на территории размером в 17 гектар.

"Произведена инвентаризация могил кладбища "Хожа Имом Хафси Кабир Бухори". Стало известно что, здесь находится около 18 тысяч могил, а 1700 из них оказались без захоронения", - приводит издание слова замначальника управления по благоустройству города Бухары Бафо Нарзуллаева.

По его словам, в последние годы на территории кладбища поднялся уровень грунтовых вод, что значительно затрудняет выкапывание могил.

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Именно поэтому люди начали "бронировать" пустые могилы вблизи с захороненными их родными.

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На данный момент для выяснения личностей тех людей, кто "забронировал" себе места, ведется расследование городским ОВД Бухары.

Кстати, еще в 2018 году правительство Узбекистана объявило о том, что отремонтирует кладбища и построит новые.