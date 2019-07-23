UzAirways запустит полеты по программе "Хадж – 2019" с 24 июля

Квота на большой хадж на этот год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" сообщила о начале полетов по программе "Хадж – 2019" с 24 июля.

Как сообщается на Telegram-канале, в период до 3 августа планируется совершить 32 рейса из семи городов — Ташкента, Бухары, Самарканда, Нукуса, Карши, Намангана и Ургенча.

Напомним, правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию. Изменения внесли в целях сохранения социальной справедливости, а также из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж.

Квота на большой хадж на этот год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. Стоимость совершения хаджа в Мекку в этом году снизилась по сравнению с прошлым на 10 миллионов сумов — до 33,3 миллиона.