Какие проблемы с недвижимостью не дают узбекистанцам покоя

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана подвело итоги акции по приему и рассмотрению онлайн-обращений в сфере соблюдения прав граждан на недвижимое имущество. Она проходила в мае-июне.

За это время было получено более 2,5 тысячи обращений об ограничениях, с которыми столкнулись физические и юридические лица, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

Проанализировав письма, министерство выяснило, что граждан главным образом волнуют вопросы признания права собственности на незаконно построенное жилье. К настоящему времени, как заявили в Минюсте, такие обращения решены положительно, идут финальные процедуры.

Еще один острый вопрос — получение в установленном порядке возмещения ущерба, нанесенного в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд. Больше всего обращений поступило из Ташкента, Ташкентской и Наманганской областей.

Выявлено, что в 846 случаях собственникам не были отправлены письменные извещения, в 1388 случаях — нарушены сроки предоставления письменных извещений. Кроме того, оказалось, что строительные объекты разрушались без предварительной их оценки, то есть без конкретизации стоимости.

Общая сумма компенсаций, полагавшихся за снесенные жилые и нежилые объекты, составила более 600 миллиардов сумов, однако министерство выявило, что 300 миллиардов не дошли до адресатов в Ташкенте, Ташкентской, Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.

Взамен земельных участков, изъятых для государственных и общественных нужд, выделено 359,2 гектара земельных участков в других местах.

Минюст призвал местные органы власти и государственные органы не нарушать права и законные интересы граждан при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд.