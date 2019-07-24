Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

ТАШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил с днем рождения узбекского лидера Шавката Мирзиёева, пишет пресс-служба главы Узбекистана.
Бердымухамедов пожелал благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.
Мирзиёев, в свою очередь, пожелал президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа.
Неделю назад Бердымухамедов ушел в отпуск и не появлялся на публике. В воскресенье в Сети начали распространяться сообщения о смерти президента Туркменистана. Позднее Посольство страны в России их опровергло, назвав "абсолютной ложью"