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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Это был первый телефонный разговор президента Туркменистана после фейковых сообщений о его кончине.

ТАШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил с днем рождения узбекского лидера Шавката Мирзиёева, пишет пресс-служба главы Узбекистана.

© Туркменистан сегодня
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Бердымухамедов пожелал благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.

Мирзиёев, в свою очередь, пожелал президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа.

Неделю назад Бердымухамедов ушел в отпуск и не появлялся на публике. В воскресенье в Сети начали распространяться сообщения о смерти президента Туркменистана. Позднее Посольство страны в России их опровергло, назвав "абсолютной ложью"

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Туркменистан



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