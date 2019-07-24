Улыбнитесь, вас снимают: в Ташкенте начали тестировать бодикамеры

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. С начала недели на столичных улицах сотрудники начали тестирование бодикамер. Об этом сообщает сайт ГУВД Ташкента.

Цель таких испытаний – тестирование работы бодикамер, выявление недостатков системы и их своевременное устранение.

Отмечается, что прежде чем вступать в диалог с водителями, инспекторы ДПС предупреждают, что их разговор записывается на камеру. Результаты испытаний изучит специальная комиссия, а компании-разработчику получит соответствующие предложения и рекомендации.

© ИИББ Инспекторы ДПС начали испытания бодикамер и жилетов

Ранее сообщалось, с 1 июня, инспектор обязан использовать мобильную видеокамеру во время несения службы. Он также должен предупредить водителя об использовании записи мобильной камеры, в качестве доказательства в случае его противоправного поведения.

Однако, решением Кабинета Министров № 556 от 03.07.2019 введение бодикамер для сотрудников ДПС и ППС отложено до января 2020 года.

Председателю комитета оборонной промышленности и заместителю министра обороны объявили выговор за нарушение сроков исполнения поручений президента.

В тексте документа также сказано, что без разрешения сотрудника запрещается размещать фото, аудио и видеоматериалы с его участием.