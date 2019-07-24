Чай без молока: молодая англичанка вышла замуж за узбекистанца - фото

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В соцсетях рассказали об удивительной истории. Одна из пользовательниц в своем Facebook опубликовала фотографии англичанки из Узбекистана.

Facebook / Фотима Уктамова Англичанка вышла замуж за узбекистанца

Как стало известно, гражданка Великобритании вышла замуж за узбекистанца. Молодая семья живет селе Эшонгузар Ферганской области. Как говорится в сообщении, Нуриллохон за рубежом познакомился с девушкой. Молодые люди полюбили друг-друга и поженились.

Девушку зовут Джейн (Jane) или Жанна. Как отмечается, она воспитанная, красивая и покладистая. Родители ни с одной стороны не были против такого союза.

Совсем скоро молодая жена научилась узбекским обычаям. Она с легкостью следит за хозяйством, поливает и подметает двор и даже пытается готовить национальные блюда. Родители жениха в шутку называют невестку Жаннат.