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Англичанка вышла замуж за узбекистанца

Чай без молока: молодая англичанка вышла замуж за узбекистанца - фото

Facebook / Фотима Уктамова
Общество
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Молодая семья живет селе Эшонгузар Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В соцсетях рассказали об удивительной истории. Одна из пользовательниц в своем Facebook опубликовала фотографии англичанки из Узбекистана.

Англичанка вышла замуж за узбекистанца
Facebook / Фотима Уктамова
Англичанка вышла замуж за узбекистанца

© Фото: hafsohbeautygalore / instagram
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Как стало известно, гражданка Великобритании вышла замуж за узбекистанца. Молодая семья живет селе Эшонгузар Ферганской области. Как говорится в сообщении, Нуриллохон за рубежом познакомился с девушкой. Молодые люди полюбили друг-друга и поженились.

Девушку зовут Джейн (Jane) или Жанна. Как отмечается, она воспитанная, красивая и покладистая. Родители ни с одной стороны не были против такого союза.

Совсем скоро молодая жена научилась узбекским обычаям. Она с легкостью следит за хозяйством, поливает и подметает двор и даже пытается готовить национальные блюда. Родители жениха в шутку называют невестку Жаннат.

Теги:
фото, межнациональные браки, брак, Узбекистан, жених, муж, жена, невестка, Невеста, свадьба



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