В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно

Принято постановление правительства республики "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на предприятиях общественного питания и развлекательных объектах, действующих в ночное время".

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Предприятия общественного питания и развлекательные объекты в Узбекистане смогут работать круглосуточно с 15 октября, но не все, а лишь те, которые выполнят несколько важных условий.

В соответствии с постановлением правительства, принимать посетителей по ночам получат право заведения, имеющие систему видеонаблюдения со сроком хранения записей не менее 30 дней, отмечается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Причем камеры должны быть установлены даже в служебных помещениях.

Также в списке требований — наличие освещенной прилегающей территории, средств пожаротушения, аптечек, табличек со схемами эвакуации, номерами телефонов экстренных и спасательных служб — на видных местах.

Руководитель объекта должен отчитаться перед территориальными органами внутренних дел о выполнении всех условий.

"Деятельность в ночное время без соблюдения вышеуказанных требований запрещена и влечет за собой ответственность в установленном порядке", — подчеркивается в публикации.

Если заведение нарушает требования и на него регулярно поступают жалобы, соответствующий хокимият может лишить его права работать по ночам.

Следить за порядком на маршрутах, где расположены такие объекты, будут патрульные группы.