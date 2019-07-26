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Армейская команда Вьетнама прибыла первой на АрМИ-2019 в Узбекистан

Армейская команда Вьетнама прибыла первой на "АрМИ-2019" в Узбекистан

Пресс-служба
Общество
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Встреча первой команды-участницы прошла тепло и радужно.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Команда Вьетнамской Социалистической Республики прибыла первой в Узбекистан для участия на Армейских международных играх "АрМИ-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

Армейская команда Вьетнама прибыла первой на АрМИ-2019 в Узбекистан
Пресс-служба
Армейская команда Вьетнама прибыла первой на "АрМИ-2019" в Узбекистан

Представители Минобороны, молодежь и общественность встретили первую команду-участницу по узбекским обычаям: тепло и радужно.

Армейская команда Вьетнама прибыла первой на АрМИ-2019 в Узбекистан
Пресс-служба
Армейская команда Вьетнама прибыла первой на "АрМИ-2019" в Узбекистан

Напомним, что в Узбекистане в этом году впервые пройдет конкурс "Военно-медицинская эстафета" в рамках "АрМИ-2019", где примут участие 11 государств: Армения, Ангола, Азербайджан, Беларусь, Россия, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Таджикистан, Узбекистан и Венесуэла (в качестве наблюдателя).

Армейская команда Вьетнама прибыла первой на АрМИ-2019 в Узбекистан
Пресс-служба
Армейская команда Вьетнама прибыла первой на "АрМИ-2019" в Узбекистан

Соревнования пройдут с 4 по 17 августа на горном полигоне "Фориш", расположенном в Джизакской области.

Теги:
военные, Вьетнам, Узбекистан, Узбекистан



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