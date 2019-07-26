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Здание Южно-Уральского государственного университета

В строительном университете в Намангане откроется факультет российского вуза

CC BY 2.0 / Sergey Ksen / University
Общество
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На факультете будут созданы направления, связанные с IT, энергетикой и машиностроением.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Наманганском строительном университете откроется факультет Южно-Уральского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба российского вуза.

Набор студентов на факультет ЮУрГУ начнется в следующем году. В вузе РФ предполагают, что в первый год обучения факультет примет около 150-200 человек.

Как сообщила проректор по международной деятельности ЮУрГУ Ольга Ярошенко, российский вуз ожидает, что на факультете пожелает обучаться не только молодежь из Узбекистана, а также Таджикистана и Кыргызстана.

Советская улица в Астрахани
© Sputnik / Алексей Куденко
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Официальное подписание договора об открытии факультета ЮУрГУ состоится на Форуме ректоров Узбекистана и России, при участии президентов двух стран, который пройдет в этом году в России.

В январе 2019 года вузы договорились о том, что на базе Архитектурно-строительного института ЮУрГУ будет создана программа подготовки бакалавров по модели "2+2". В течение 1-2 курсов студенты будут учиться в вузе Узбекистана, а затем, на 3-4 курсах, в ЮУрГУ.

Напомним, в 2018 году состоялся первый Российско-узбекский образовательный форум "Новые кадры для новой экономики". По его итогам было решено упростить процедуру организации образовательных подразделений российских вузов в университетах республики.

Теги:
Наманган, вуз, Россия, Узбекистан



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