У пациентов больниц Намангана появится голосовой робот-помощник

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хокимият Наманганской области и новосибирская компания iVoice Technology, создатель голосового помощника IVoice, подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Голосовой ассистент iVoice понимает речь человека, его интонации и эмоции, может вести диалог в свободном режиме. Он уже помогает жителям Новосибирска записываться на прием к врачу, принимать показания счетчиков ЖКХ, узнавать маршруты городского транспорта, и не только.

На встрече в хокимияте присутствовали первый заместитель хокима области Аюбхон Камалов, начальник областного управления здравоохранения Солижон Муминов, руководитель Центра развития ИКТ хокимията области Бахтиёр Ахунбабаев и директор российской компании Андрей Заворин.

Стороны договорились, что на начальном этапе сотрудничества iVoice Technology до конца года бесплатно реализует в Наманганской области два-три пилотных проекта — чтобы продемонстрировать, какую пользу могут принести IT-технологии региональным учреждениям здравоохранения.

Внедрение этих решений обойдется компании примерно в 100 тысяч долларов США, это будет безвозвратный инвестиционный вклад в социальную отрасль области.