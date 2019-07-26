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У пациентов больниц Намангана появится голосовой робот-помощник

© Министерство Здравоохранения Узбекистана
Общество
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В хокимияте Наманганской области состоялась встреча с директором российской компании iVoice Technology Андреем Завориным. 

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хокимият Наманганской области и новосибирская компания iVoice Technology, создатель голосового помощника IVoice, подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Голосовой ассистент iVoice понимает речь человека, его интонации и эмоции, может вести диалог в свободном режиме. Он уже помогает жителям Новосибирска записываться на прием к врачу, принимать показания счетчиков ЖКХ, узнавать маршруты городского транспорта, и не только.

На встрече в хокимияте присутствовали первый заместитель хокима области Аюбхон Камалов, начальник областного управления здравоохранения Солижон Муминов, руководитель Центра развития ИКТ хокимията области Бахтиёр Ахунбабаев и директор российской компании Андрей Заворин. 

Стороны договорились, что на начальном этапе сотрудничества iVoice Technology до конца года бесплатно реализует в Наманганской области два-три пилотных проекта — чтобы продемонстрировать, какую пользу могут принести IT-технологии региональным учреждениям здравоохранения. 

Внедрение этих решений обойдется компании примерно в 100 тысяч долларов США, это будет безвозвратный инвестиционный вклад в социальную отрасль области.

Теги:
IT-технологии, технологии, Россия, Узбекистан, Наманган, больницы



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