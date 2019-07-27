Мирзиёев уволил хокимов двух районов во время совещания в Самарканде

Кроме того, своих должностей лишились районный прокурор, начальник управления внутренних дел и глава налоговой инспекции.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Шавкат Мирзиёев уволил глав Джамбайского и Самаркандского районов прямо во время совещания в Самарканде. Об этом передает газета Zarnews.

Глава Узбекистана находится с визитом в Самаркандской области. Лидер страны провел встречу с активом региона, руководителями секторов, фермерами и бизнесменами.

Президент раскритиковал работу администрации Джамбайского и Самаркандского районов и снял с должностей местных хокимов: Умида Назаров а и Шухрата Жамолова.

Кроме того, своих должностей лишились районный прокурор, начальник управления внутренних дел и глава налоговой инспекции.