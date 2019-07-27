Жители Ташкента будут получать деньги за сортировку мусора

Узбекистанцы смогут у себя дома сортировать мусор и получать за это денежные средства.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Власти Ташкента хотят предложить населению сортировать мусор у себя дома за денежное вознаграждение. Об этом сообщил первый заместитель управления "Махсустранса" Шерзод Каттаходжаев пресс-службе столичного хокимията.

"Разделенный мусор – это товар, который можно за деньги продать. В этом отношении мы хотим сделать обоюдное соглашение с людьми. Либо мы в зачет тарифа будем принимать отсортированные отходы, либо же станем производить оплату по факту сдачи мусора. Разные варианты мы рассматриваем, и скоро будем внедрять пилотные проекты", – рассказал Каттаходжаев.

Он уточнил, что такой проект помогут запустить в узбекской столице Министерство инновационного развития, ПРООН и АБР.

Для реализации инициативы, по словам представителя "Махсустранса", гражданам будут выдавать специальные компактные контейнеры для раздельного сбора отходов. В этих контейнерах будут отсеки, например, для металла, пластика, органических отходов.

"Но здесь нельзя применять общий подход, потому что один - для многоквартирных домов, где ограничена площадь помещения, там нужны маленькие контейнеры. Другое дело - частные дома, где жильцы могут размещать контейнеры больших объемов. Мы хотим дать людям возможность начать сортировать мусор. Я думаю, результат будет успешным", – подчеркнул Каттаходжаев.

Он утверждает, что до конца текущего года в Ташкенте будут реализованы два пилотных проекта по раздельному сбору мусора.