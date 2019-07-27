В партии УзЛиДеП предложили легализовать валютчиков

Депутат УзЛиДеП считает, что валютчики могут начать платить налоги в статусе предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Член Либерально-демократической партии Узбекистана, сотрудник Банковско-финансовой академии Дилшод Рахмонов предложил легализовать валютчиков, сообщает пресс-служба партии.

Такую инициативу депутат озвучил во время обсуждения предвыборной программы УзЛиДеП.

Рахмонов привел в пример страны, где уменьшается преступность за счет изменения статуса черных менял.

"В Узбекистане работают валютчики. И мы должны их принимать как налогоплательщиков, а не нарушителей закона", - считает парламентарий.

Рахмонов утверждает, что черные менялы могут вести свою деятельность в качестве предпринимателей и платить налоги.

По его мнению, в этой сфере необходимо внести изменения в узбекское законодательство.