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Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива

В партии УзЛиДеП предложили легализовать валютчиков

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Депутат УзЛиДеП считает, что валютчики могут начать платить налоги в статусе предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Член Либерально-демократической партии Узбекистана, сотрудник Банковско-финансовой академии Дилшод Рахмонов предложил легализовать валютчиков, сообщает пресс-служба партии.

Денежные купюры и монеты разных стран
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Такую инициативу депутат озвучил во время обсуждения предвыборной программы УзЛиДеП.

Рахмонов привел в пример страны, где уменьшается преступность за счет изменения статуса черных менял.

"В Узбекистане работают валютчики. И мы должны их принимать как налогоплательщиков, а не нарушителей закона", - считает парламентарий.

Рахмонов утверждает, что черные менялы могут вести свою деятельность в качестве предпринимателей и платить налоги.

По его мнению, в этой сфере необходимо внести изменения в узбекское законодательство.

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Теги:
валютчики, Узбекистан, УзЛиДеП



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