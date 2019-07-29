Свадьба внучки самого богатого узбекистанца Салима Абдувалиева - видео

Торжественное мероприятие прошло еще в феврале, однако видео попало в сеть только сейчас.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В соцсетях появилось видео со свадьбы внучки крупнейшего бизнесмена Узбекистана Салима Абдувалиева, сообщает UPL.uz.

По словам издания, на свадьбе были замечены экс-премьер Азербайджана Аббас Аббасов, экс-вице-премьер России Олег Сосковец, бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и многие другие.

Известно, что торжественное мероприятие прошло еще в феврале, однако видео попало в сеть только сейчас.

На сегодняшний день Абдувалиев находится в числе самых богатых людей в Узбекистане. Более десяти лет занимается развитием детских и юношеских спортивных секций, которые занимаются борьбой, финансирует их деятельность.

О "всесильности" Салима Абдувалиева – Салима "Бойвачча" (в переводе с узбекского – "Салим богач") ходят настоящие легенды.

У Салима четыре дочери: Гульноза, Гузаль, Нилюфар и Саодат, а так же двое сыновей: Сардор и Джасур, которые занимаются бизнесом.