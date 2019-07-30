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Собака в кинологическом центре

В России утвержден список потенциально опасных пород собак

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Перечень был сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации, общественной организации "Союз кинологических организаций России", а также опыта других стран.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В России утвердили список потенциально опасных пород собак, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей. А кроме того — породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

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© Пресс-служба ГТК РУз
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Так, в список попали: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака (кавказская овчарка. — Прим. ред.), а также метисы этих пород.

Как отмечается в документе, при формировании перечня учитывались предложения Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации, общественной организации "Союз кинологических организаций России", а также опыта других стран.

С 1 января 2020 года выгул собак перечисленных выше пород без намордника и поводка в РФ запрещен. Исключение составляют случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Изначально перечень потенциально опасных пород, который в марте разработало Министерство внутренних дел, включал 69 позиций, однако его решили пересмотреть из-за неоднозначной реакции общественности.

Теги:
Россия, опасность, Животные, собака



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