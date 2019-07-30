16:54 30 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Снос ветхого жилья в Ташкенте

Кто защитит права жильцов сносимых домов – ответ Генпрокуратуры

Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
261 0 0

Представитель прокуратуры заявил, что на фоне последних событий с массовыми незаконными сносами, планируется изменить некоторые аспекты законодательства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Генпрокуратура планирует внести изменения в законодательство. Пересмотрены будут пункты обеспечения прав собственников и выплат компенсации. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил в рамках пресс-конференции, передает Nuz.uz.

"Мы видели, что происходило в Яккабаге и в Ургенче. У нас есть соответствующее управление, которое курирует эти вопросы.  Они сейчас готовят ряд предложений", - заявил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Рабочая поездка вице-премьера Д. Рогозина в Узбекистан
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Абдулла Арипов посетил Ургенч и потребовал прекратить сносы
Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.

Теги:
законодательство, Генпрокуратура Узбекистана, моральная компенсация, снос гаражей, снос дома



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночная прогулка по полигону Минобороны Узбекистана Фориш
Полигон "Фориш" готов принять гостей - фотолента
Гаспарян: Порошенко покинул Украину вместе с семьей
"Ну, вот и все! Прощай, охрана": Гаспарян об отъезде Порошенко из Украины
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054