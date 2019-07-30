Кто защитит права жильцов сносимых домов – ответ Генпрокуратуры

Представитель прокуратуры заявил, что на фоне последних событий с массовыми незаконными сносами, планируется изменить некоторые аспекты законодательства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Генпрокуратура планирует внести изменения в законодательство. Пересмотрены будут пункты обеспечения прав собственников и выплат компенсации. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил в рамках пресс-конференции, передает Nuz.uz.

"Мы видели, что происходило в Яккабаге и в Ургенче. У нас есть соответствующее управление, которое курирует эти вопросы. Они сейчас готовят ряд предложений", - заявил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.