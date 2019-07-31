В Джизаке произошла массовая драка на свадьбе - видео

Узбекские свадьбы никогда не остаются без внимания: на этом видео нет денег и безумных костюмов, но есть массовая драка.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В узбекских соцсетях появился видеоролик массовой драки на свадьбе.

На видео видно, как несколько молодых людей устроили драку, которую пришлось разнимать всей толпой. Более того, несколько человек сильно пострадали - им пришлось оказывать медицинскую помощь.

По словам гостей мероприятия, инцидент произошел в Джизаке.

Напомним, свадьбы в Узбекистане - это отдельная история. Они уже давно обсуждаются по всему миру из-за необычных традиций и пафосности.

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Например, купаться в деньгах стало настоящей традицией на свадьбах в Узбекистане.

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Так, в Сеть недавно попала видеозапись, на которой знаменитый артист Жахонгир Отажонов, выступая на свадьбе, купается в деньгах.