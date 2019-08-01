Одинокие и безработные: категории узбекских женщин, склонных к преступлению

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана выделил 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений, сообщает хокимият Ташкента.
Хоким Ташкента одобрил совместную резолюцию Главного управления внутренних дел и Комитета женщин, разработанную в целях предотвращения преступности среди женщин в нашем городе.
Под председательством заместителя хокима города, председателя комитета женщин Дильбар Нажмутдиновой, состоялись встречи в 10 районах с женщинами и семьями в 508 махаллях.
По итогам встреч, при районных хокимиятах будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут "оперативный штаб" и сотрудники районной милиции, а также специалисты по предупреждению преступности из Комитета женщин.
В итоге, Комитет женщин разработал следующие категории женщин:
- ранее осужденные
- виновные в совершении преступления
- находящиеся на испытательном сроке
- наркозависимые
- алкозависимые
- страдающие психическими расстройствами
- склонные к совершению преступления
- долгое время отсутствующие
- вернувшиеся на родину спустя долгое время
- нуждающиеся в духовной поддержке
- негативно влияющие на воспитание детей
- совершившие проступки аморального характера
- женщины с нездоровой обстановкой в семье
- женщины, стоящие на учете в органах внутренних дел
- имеющие склонность к суициду
- семьи, близкие к разводу
- безработные женщины
- малообеспеченные
-временно проживающие в Ташкенте
- женщины, живущие без регистрации
- женщины, занимающиеся попрошайничеством
-несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки ( от 18 до 30 лет)
- женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки
Напомним, вчера стало известно о том, что
В Узбекистане создан Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.
Данный Комитет создается в целях повышения социально-экономической активности женщин в стране, защиты их прав и законных интересов, а также создания соответствующих жизненных и трудовых условий, поддержки предпринимательских инициатив и не допущения их дискриминации.
Также Комитет будет уделять особое внимание изучению реального состояния гендерных вопросов на местах путем проведения диалога непосредственно с населением, в том числе женщинами.