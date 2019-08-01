Одинокие и безработные: категории узбекских женщин, склонных к преступлению

Какие категории женщин отнесли к потенциально опасным - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана выделил 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений, сообщает хокимият Ташкента.

Хоким Ташкента одобрил совместную резолюцию Главного управления внутренних дел и Комитета женщин, разработанную в целях предотвращения преступности среди женщин в нашем городе.

Под председательством заместителя хокима города, председателя комитета женщин Дильбар Нажмутдиновой, состоялись встречи в 10 районах с женщинами и семьями в 508 махаллях.

По итогам встреч, при районных хокимиятах будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут "оперативный штаб" и сотрудники районной милиции, а также специалисты по предупреждению преступности из Комитета женщин.

В итоге, Комитет женщин разработал следующие категории женщин:

- ранее осужденные

- виновные в совершении преступления

- находящиеся на испытательном сроке

- наркозависимые

- алкозависимые

- страдающие психическими расстройствами

- склонные к совершению преступления

- долгое время отсутствующие

- вернувшиеся на родину спустя долгое время

- нуждающиеся в духовной поддержке

- негативно влияющие на воспитание детей

- совершившие проступки аморального характера

- женщины с нездоровой обстановкой в семье

- женщины, стоящие на учете в органах внутренних дел

- имеющие склонность к суициду

- семьи, близкие к разводу

- безработные женщины

- малообеспеченные

-временно проживающие в Ташкенте

- женщины, живущие без регистрации

- женщины, занимающиеся попрошайничеством

-несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки ( от 18 до 30 лет)

- женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки

Напомним, вчера стало известно о том, что

В Узбекистане создан Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

Данный Комитет создается в целях повышения социально-экономической активности женщин в стране, защиты их прав и законных интересов, а также создания соответствующих жизненных и трудовых условий, поддержки предпринимательских инициатив и не допущения их дискриминации.

Также Комитет будет уделять особое внимание изучению реального состояния гендерных вопросов на местах путем проведения диалога непосредственно с населением, в том числе женщинами.