Ко Дню независимости Узбекистана UzAirways распродает авиабилеты со скидкой

Скидки предоставляются гражданам Узбекистана и иностранцам на всех внутренних авиарейсах.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана вводит скидки в период празднования 28-летия независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба UzAirways.

Праздничные скидки будут варьироваться от 30% до 50% в зависимости от категории граждан.

Индивидуальные пассажиры смогут совершить полет со скидкой в 30%, школьники, студенты, а также тургруппы от пяти человек – 40%.

Семейные пары уже могут претендовать на скидку в 50%. Такую же привилегию имеют пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приобрести бюджетные билеты можно будет на рейсы с 31 августа по 3 сентября.