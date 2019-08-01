Ко Дню независимости Узбекистана UzAirways распродает авиабилеты со скидкой

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана вводит скидки в период празднования 28-летия независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба UzAirways.
Праздничные скидки будут варьироваться от 30% до 50% в зависимости от категории граждан.
Индивидуальные пассажиры смогут совершить полет со скидкой в 30%, школьники, студенты, а также тургруппы от пяти человек – 40%.
Семейные пары уже могут претендовать на скидку в 50%. Такую же привилегию имеют пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Приобрести бюджетные билеты можно будет на рейсы с 31 августа по 3 сентября.