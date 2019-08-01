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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Ко Дню независимости Узбекистана UzAirways распродает авиабилеты со скидкой

Пресс-служба авиакомпании
Общество
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Скидки предоставляются гражданам Узбекистана и иностранцам на всех внутренних авиарейсах.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана вводит скидки в период празднования 28-летия независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба UzAirways.

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Праздничные скидки будут варьироваться от 30% до 50% в зависимости от категории граждан.

Индивидуальные пассажиры смогут совершить полет со скидкой в 30%, школьники, студенты, а также тургруппы от пяти человек – 40%.

Семейные пары уже могут претендовать на скидку в 50%. Такую же привилегию имеют пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приобрести бюджетные билеты можно будет на рейсы с 31 августа по 3 сентября.

Теги:
авиаперелет, День независимости, Узбекистан, UzAirways, Узбекистон хаво йуллари



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