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Заключенный за решеткой

Экс-хоким Самаркандской области получил 13 лет тюрьмы за взятки

Рамиль Ситдиков
Общество
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В июне 2018 года Туробжон Джураев был освобожден от должности и арестован по обвинению во взяточничестве.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Ташкентский областной суд по уголовным делам Узбекистана в пятницу приговорил бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева к 13 годам лишения свободы за взятки и злоупотребление служебным положением, передает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

© samarkand.iamo.de
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"Джураев признан виновным в совершении преступлений по статьям "злоупотребление властью или должностными полномочиями" и "получение взятки" и приговорен к 13 годам колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Санкции по данным статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

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По его словам, в ходе суда было доказано, что Джураев получил более двух миллионов долларов в виде взяток от подрядчиков для строительства многоэтажных домов в историческом центре Самарканда.

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© Sputnik / Владимир Песня
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Еще четыре сотрудника областной администрации в рамках данного уголовного дела были приговорены к заключению сроком от пяти до 11 лет, добавил собеседник агентства.

Ранее узбекские СМИ сообщали о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, находящейся под охраной ЮНЕСКО, а также о нарушениях со стороны застройщиков. В частности, по соседству с архитектурными памятниками возводились многоэтажные жилые дома, угрожающие историческим зданиям.

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Теги:
уголовное дело, взятка, Тюрьма, Узбекистан, Самаркандская область



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