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Тюрьма.

Исторический момент: колония Жаслык ликвидируется

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Образуется комиссия по реализации комплекса организационно-правовых мер по ликвидации колонии Жаслык.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Скандально известная узбекская колония Жаслык ликвидируется, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Постановление о ликвидации специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

При МВД Узбекистана образуется комиссия по реализации комплекса организационно-правовых мер по ликвидации колонии.

"Все осужденные, содержащиеся в Жаслыке, будут направлены в другие колонии по исполнению наказания в соответствии с видами режимов, назначенными судом, а здания, сооружения и имущество колонии передано следственному изолятору №2 МВД Каракалпакстана", - говорится в сообщении.

Напомним, Жаслык - пустынный район Узбекистана, где нет автодорог и куда можно проехать только по железной дороге, известен своим суровым климатом, так как летом температура воздуха здесь поднимается свыше +50 градусов, а зимой опускается ниже -20.

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Большинство находящихся в тюрьме заключенных – члены запрещенных государством религиозных организаций, а также ряд противников режима, обвиняемых в покушении на конституционный строй.

Об этой колонии ходит множество легенд.

Теги:
постановление, Постановление, Колония, Каракалпакстан, Узбекистан, Узбекистан



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