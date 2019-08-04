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Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш

На полигоне "Фориш" стартовал конкурс "Военно-медицинская эстафета"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Соревнования впервые проходят в Узбекистане в рамках V Армейских международных игр.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Узбекистане на базе горного полигона "Фориш" стартовал конкурс "Военно-медицинская эстафета". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В торжественном открытии соревнований приняли участие министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, хоким Джизакской области Эргаш Салиев и заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Команда России на конкурсе Военно-медицинская эстафета в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Команда России на конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в Узбекистане

"Сегодня мы даем старт состязаниям военно-медицинских профессионалов, которые продемонстрируют нам свое мастерство, проявят лучшие качества, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех, но, в первую очередь, здоровье и жизнь людей. Не сомневаюсь, что все участники с достоинством пройдут испытания и подтвердят свой высокий профессионализм", – сказал Курбанов.

После официальной части торжества состоялся концерт: выступил Центральный военный оркестр Минобороны Узбекистана, а также звезды эстрады и Центральный ансамбль песни и танца ВС Узбекистана.

Мероприятие завершилось красочным салютом.

Салют в день открытия конкурса Военно-медицинская эстафета в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Салют в день открытия конкурса "Военно-медицинская эстафета" в Узбекистане

АрМИ–2019 состоят из 31 конкурса, 16 из которых пройдут в России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Беларуси и Иране, а также по одному - в Армении, Азербайджане, Индии, Монголии и Узбекистане.

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Теги:
Армейские международные игры, Джизакская область, Узбекистан



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