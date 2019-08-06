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Праздник «Курбан Хаит» в Узбекистане

Дата и время: когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

© Газета.uz
Общество
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11 августа во всех мечетях Узбекистана будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Курбан-хайит.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Стало известно время праздничного намаза в столице и регионах Узбекистана. Об этом сообщает сайт Управления мусульман Узбекистана.

В Ташкенте время праздничной молитвы выпадает на 5:45 утра.

Обнародовано время праздничного намаза в Ташкенте и других городах
Управление мусульман Узбекистана
Обнародовано время праздничного намаза в Ташкенте и других городах

В других городах намаз 11 августа совершат через 15-20 минут после восхода солнца:

  • Андижанская область - 05:35
  • Бухарская область – 06:10
  • Джизакская область - 05:55
  • Навоийская область – 06:05
  • Наманганская область - 05:35
  • Самаркандская область - 06:00
  • Сырдарьинская область - 05:50
  • Сурхандарьинская область - 06:00
  • Ташкентская область - 05:50
  • Ферганская область - 05:35
  • Хорезмская область – 06:20
  • Кашкадарьинская область - 06:05
  • Республика Каракалпакстан – 06:25

Напомним, что узбекистанцы отметят Курбан-хайит 11 августа. В этом году праздник приходится на выходной день — воскресенье. Президент Шавкат Мирзиёев уже дал указание соответствующим ведомствам создать условия для широкого празднования Курбан-хайита.

Курбан хайит в Узбекистане
© УзА
В Узбекистане названа дата празднования Курбан-хайита
В прошлом году в праздничном намазе в честь Курбан-хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек. Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч соответственно. Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.

Теги:
праздник, молитва, Ислам, ислам, намаз, курбан-хайит, Курбан-хайит



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