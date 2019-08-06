Дата и время: когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

11 августа во всех мечетях Узбекистана будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Курбан-хайит.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Стало известно время праздничного намаза в столице и регионах Узбекистана. Об этом сообщает сайт Управления мусульман Узбекистана.

В Ташкенте время праздничной молитвы выпадает на 5:45 утра.

Управление мусульман Узбекистана Обнародовано время праздничного намаза в Ташкенте и других городах

В других городах намаз 11 августа совершат через 15-20 минут после восхода солнца:

Андижанская область - 05:35

Бухарская область – 06:10

Джизакская область - 05:55

Навоийская область – 06:05

Наманганская область - 05:35

Самаркандская область - 06:00

Сырдарьинская область - 05:50

Сурхандарьинская область - 06:00

Ташкентская область - 05:50

Ферганская область - 05:35

Хорезмская область – 06:20

Кашкадарьинская область - 06:05

Республика Каракалпакстан – 06:25

Напомним, что узбекистанцы отметят Курбан-хайит 11 августа. В этом году праздник приходится на выходной день — воскресенье. Президент Шавкат Мирзиёев уже дал указание соответствующим ведомствам создать условия для широкого празднования Курбан-хайита.

В прошлом году в праздничном намазе в честь Курбан-хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек. Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч соответственно. Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.