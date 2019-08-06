Дата и время: когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Стало известно время праздничного намаза в столице и регионах Узбекистана. Об этом сообщает сайт Управления мусульман Узбекистана.
В Ташкенте время праздничной молитвы выпадает на 5:45 утра.
В других городах намаз 11 августа совершат через 15-20 минут после восхода солнца:
- Андижанская область - 05:35
- Бухарская область – 06:10
- Джизакская область - 05:55
- Навоийская область – 06:05
- Наманганская область - 05:35
- Самаркандская область - 06:00
- Сырдарьинская область - 05:50
- Сурхандарьинская область - 06:00
- Ташкентская область - 05:50
- Ферганская область - 05:35
- Хорезмская область – 06:20
- Кашкадарьинская область - 06:05
- Республика Каракалпакстан – 06:25
Напомним, что узбекистанцы отметят Курбан-хайит 11 августа. В этом году праздник приходится на выходной день — воскресенье. Президент Шавкат Мирзиёев уже дал указание соответствующим ведомствам создать условия для широкого празднования Курбан-хайита.
В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.