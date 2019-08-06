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МДО объявило открытый конкурс на руководящие посты

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Первый тур соискания на вакантные руководящие позиции городских и районных отделов дошкольного образования пройдет с 5 августа по 4 сентября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Руководителей отделов дошкольного образования будут выбирать на основе общего открытого конкурса, сообщает Правительственный портал РУз.

Первый этап стартовал уже с 5 августа, а продлится прием заявок до 4 сентября. 

Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы в качестве управленца и владеть русским и узбекским языками. Приветствуется также компьютерная грамотность, а ещё - честность, порядочность, принципиальность и законопослушность.

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Отмечается, что кандидатуры тех, кто был уволен с предыдущих мест работы по отрицательным причинам, рассматриваться не будут.

Такой отбор станет действенной мерой в решении проблемы кадрового голода. Прозрачность и открытость конкурса позволит каждому кандидату попробовать свои силы.

С подробностями конкурса, списком вакансий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

Теги:
вакансия, вакансии, Министерство дошкольного образования, дошкольное образование, Образование



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