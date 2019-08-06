В Узбекистане запущен сайт для жалоб населения

Через портал можно отправлять срочные сообщения о конкретных событиях, случаях и предложения по совершенствованию законодательства.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" сообщило о запуске онлайн-платформы Jamoatchilik ("Общественность"), разработанной совместно с центром "Стратегия развития".

Сайт создан для оперативного реагирования на предложения, запросы, проблемы граждан и своевременного их решения.

В частности, через портал принимаются предложения по совершенствованию законодательства, государственных и территориальных программ, а также срочные сообщения о конкретных событиях, случаях. Обращения будут изучать ответственные лица, а результаты — объявляться общественности.

Кроме того, новая платформа даст возможность проводить исследования и социологические опросы по актуальным темам.

Авторов лучших предложений и активных участников обсуждений планируется поощрять.