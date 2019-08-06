20:13 06 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Девушка работает с ноутбуком. Архивное фото

В Узбекистане запущен сайт для жалоб населения

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
17621

Через портал можно отправлять срочные сообщения о конкретных событиях, случаях и предложения по совершенствованию законодательства.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" сообщило о запуске онлайн-платформы Jamoatchilik ("Общественность"), разработанной совместно с центром "Стратегия развития". 

Снос дома
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Юксалиш" прокомментировало проблему с незаконными сносами в Узбекистане
Сайт создан для оперативного реагирования на предложения, запросы, проблемы граждан и своевременного их решения.

В частности, через портал принимаются предложения по совершенствованию законодательства, государственных и территориальных программ, а также срочные сообщения о конкретных событиях, случаях. Обращения будут изучать ответственные лица, а результаты — объявляться общественности.

Кроме того, новая платформа даст возможность проводить исследования и социологические опросы по актуальным темам. 

Авторов лучших предложений и активных участников обсуждений планируется поощрять.

Теги:
проблема, Узбекистан, общественное мнение, Сайт, Общенациональное движение "Юксалиш"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054