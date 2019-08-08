В Узбекистане тестовые испытания в вузы перенесли на другие даты

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Узбекистане тестовые испытания в вузы перенесли с 11 августа на другие даты. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования республики.

Экзамены для абитуриентов перенесли на поздние даты "в связи с проведением Курбан-хайита на местах на высоком уровне в соответствии с национальными и религиозными ценностями нашего народа".

В Кашкадарьинской области тестирования состоятся 12 августа. В Ферганской, Джизакской и Навоийской областях – 13 августа. В Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях – 14 августа, в Бухарской области – 15 августа.

Уточняется, что время прибытия и место сдачи тестирования, согласно пропускам абитуриентов, остаются без изменений.