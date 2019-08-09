В Ташкенте на Курбан-хайит перекроют несколько дорог

Граждан просят оставлять автомобили только в положенных местах и пользоваться общественным транспортом.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В связи с празднованием некоторые дороги в Ташкенте будут перекрыты, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

11 августа с 00.00 до 8.00 дороги, прилегающие к мечетям, будут перекрыты в радиусе 1 километра.

Граждан просят оставлять автомобили только в положенных местах и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что в день празднования Курбан-хайита метро и автобусы столицы начнут работу в 04.30 утра.

Поезда и автобусы начнут курсировать раньше времени на всех линиях.

Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха.