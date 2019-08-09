Самаркандские мужчины чаще всего заводят вторых гражданских жен

Именно в Самаркандской области мужчины заводят себе вторых гражданских жен.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Несмотря на запреты, в Самаркандской области все больше мужчин заводят себе вторых жен, сообщает UPL.uz.

Как оказалось, более 5 тысяч мужчин имеют вторых гражданских жен именно в Самаркандской области.

По словам издания, они даже не боятся больших штрафов и наказания в виде лишения свободы до трех лет.

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Напомним, что законодательно гражданский или религиозный брак в Узбекистане не запрещены. Однако за полигамию в Уголовным кодексе предусматрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

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Отношения с несколькими женами нередко оформляются посредством мусульманского обряда "никах".

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О намерении ввести уголовную ответственность для религиозных деятелей, освящающих подобные обряды, в Узбекистане заявляли еще в 2017 году. Президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроект, который позволит эффективно бороться с многоженством и отметил, что контроль за этим явлением необходимо усилить в интересах детей, рожденных вне брака, которые лишаются многих прав, предоставленных государством, не чувствуют себя полноценными членами общества.