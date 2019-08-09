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Инвалидная коляска

Хокимият: в Ташкенте 85% зданий не адаптированы для инвалидов и стариков

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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По данным городской администрации, в узбекской столице проживают 70 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. В Ташкенте 85% задний и сооружений не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
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В настоящее время в узбекской столице проживают 70 тысяч инвалидов и 300 тысяч пожилых граждан. 

В сообщении подчеркивается, что сейчас в рамках программы "Город для всех" запущено 20 пилотных проектов.

"В рамках проекта нам необходимо сделать не менее 40 процентов объектов нашего города доступными для инвалидов. Что подходит для инвалидов, то удобно и для пожилых людей, и для родителей с детскими колясками", - отмечает председатель ассоциации инвалидов республики Ойбек Исаков.

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Также, по данным хокимията, в последние годы почти все закупаемые городские автобусы оснащаются пандусами. Еще в каждом общественном транспорте есть специальные места.

Кроме того, в подземных переходах созданы условия для безопасного спуска и подъема людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Теги:
инвалиды, пенсионер, Ташкент, Узбекистан



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