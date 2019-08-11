В Ташкенте почтили память команды "Пахтакор-79"

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента состоялась церемонии памяти членов узбекского "Пахтакора", ставших жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.

Перед собравшимися выступила вдова главного тренера "Пахтакора-79" Идгая Тазетдинова Алла Тазетдинова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Хочу попросить за погибшую команду, ради которой мы сегодня здесь собрались. Прошло 40 лет, и уже пора исправить ту несправедливость, которая числится в свидетельствах о смерти: "происшествие вне производства". Ребята летели на календарную игру, а запись получили вот такую... Это очень важно", — сказала она в ходе своего выступления.

Она отметила, что внести изменения важно не только для семей погибших — но и для справедливости, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Я первые десятилетия билась, чтобы поменять эту запись, но тщетно. Хочу попросить, чтобы мне все-таки помогли. Там должно быть указано: "происшествие на производстве", — считает Алла Тазетдинова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Вдова тренера клуба Идгая Тазетдинова — Алла Тазетдинова — в окружении почетный гостей и ветеранов футбола.

На церемонии также присутствовал известный футболист Василис Хадзипанагис, который играл за ташкентский "Пахтакор", был в сборной СССР, а потом переехал в Грецию и стал самым популярным футболистом своей страны прошлого века.

"С погибшими футболистами мы были как братья. Знайте, я не забываю ташкентский "Пахтакор", всегда говорю о нем во всех интервью в Греции, — сказал Хадзипанагис. — Всегда будут помнить и чтить память этих ребят".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Советский и греческий футболист Василис Хадзипанагис.

Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 11 августа 1979 года во время перелета в Минск на матч очередного тура чемпионата СССР.