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Военнослужащий ВС Узбекистана во время состязания кинологов на конкурсе «Верный друг» АрМИ-2019

С третьего на второе: удивительная ситуация с узбекистанцами на АрМИ

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (25)
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Оказывается, рекорд, установленный представителем узбекской команды и его собакой, поднял команду на одну строчку выше.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Ранее сообщалось, что на конкурсе "Верный друг", который прошел в рамках АрМИ-2019 в подмосковном Дмитрове, команда Узбекистана удостоилась третьего места. Но вчера, 11 августа, на церемонии закрытия межународного конкурса и награждении участников произошла удивительная ситуация – оказалось, что Узбекистан занял не третье, а второе место, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства оброны РУз.

Дело в том, что у команд Узбекистана и Беларуси по итогам конкурса были почти одинаковые баллы и места распределились следующим образом: 1-е - Россия, 2-е - Беларусь и 3-е - Узбекистан.

С третьего на второе: удивительная ситуация с узбекистанцами на АрМИ
С третьего на второе: удивительная ситуация с узбекистанцами на "АрМИ"

На торжестве по случаю закрытия конкурса "Верный друг" и церемонии награждения участников рекорд, установленный участником из Узбекистана Садыком Дилмуродовым и его служебной собакой по кличке Клифт, дал повод для пересмотра итогов испытания.

Участники из Узбекистана установили рекорд на "Дог-биатлоне", пробежав 1600 метров за 5 мин. 59 сек.

Такого результата в этом конкурсе за пять лет никто не добился.

"На торжественной церемонии награждения мы были уверены, что удостоились третьего места. Но на второе место пригласили команду Беларуси и нас. Мы не могли представить себе, что может быть такое!", - говорит удивленно старший команды Узбекистана подполковник Улугбек Жураев.

Как выяснили позднее, оказывается рекорд, установленный представителем узбекской сборной и его собакой, поднял команду на одну строчку выше. А сборная Казахстана заняла третье место пьедестала. 

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (25)
Теги:
Конкурс, кинолог, собака, собака, собаки, военные, Армия, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы



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