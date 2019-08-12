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Мясоперерабатывающее предприятие АПХ Мираторг в Брянской области

Зафар Хашимов объяснил высокие цены на мясо

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Основатель Korzinka.uz рассказал, как формируется цена на мясо в зависимости от части туши и обработки каждого куска.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Зафар Хашимов рассказал о ценообразовании на мясо в Узбекистане в своем Facebook.

Создатель сети супермаркетов отмечает, что качество и стоимость мяса сильно зависит от того, с какой части туши получена та или иная вырезка, как она извлечена, очищена и от многих других факторов.

Ранее многие СМИ и социальные сети обратили внимание на то, стоимость контрфиле (антрекота) уже превышает 87 тысяч сумов.

"При этом обсуждении космической цены антрекота уже никого не интересует, что в это же самое время в продаже находятся и другие части туши того же быка. Например, кости и обрезки от 2,5 тысяч сумов до 7 тысяч за килограмм, рагу по 20 тысяч сумов и мясо с костями 39 тысяч сумов", - пишет Хашимов.

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Он также объяснил, что довольно высокие цены на филе и контрфиле помогают удерживать цены на "социальное мясо", которое пользуется куда большей популярностью у населения.

"Стабильность наших цен на социальное мясо, полагаем мы, укрепляет доверие к нам наших покупателей, и именно доверие покупателей позволяет нам оставаться в бизнесе в долгосрочной перспективе", - пишет Зафар Хашимов

Теги:
продукты, магазин, рост цен, Цена, мясо, цены



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