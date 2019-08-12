Зафар Хашимов объяснил высокие цены на мясо

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Зафар Хашимов рассказал о ценообразовании на мясо в Узбекистане в своем Facebook.
Создатель сети супермаркетов отмечает, что качество и стоимость мяса сильно зависит от того, с какой части туши получена та или иная вырезка, как она извлечена, очищена и от многих других факторов.
Ранее многие СМИ и социальные сети обратили внимание на то, стоимость контрфиле (антрекота) уже превышает 87 тысяч сумов.
"При этом обсуждении космической цены антрекота уже никого не интересует, что в это же самое время в продаже находятся и другие части туши того же быка. Например, кости и обрезки от 2,5 тысяч сумов до 7 тысяч за килограмм, рагу по 20 тысяч сумов и мясо с костями 39 тысяч сумов", - пишет Хашимов.
"Стабильность наших цен на социальное мясо, полагаем мы, укрепляет доверие к нам наших покупателей, и именно доверие покупателей позволяет нам оставаться в бизнесе в долгосрочной перспективе", - пишет Зафар Хашимов