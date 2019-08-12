Муфтий объяснил, что значат жертвоприношения животных на Курбан-байрам

По его словам, через пожертвование люди проявляют свою щедрость, благочестие и набожность.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Смысл ритуала жертвоприношения на Курбан-байрам заключается в готовности пожертвовать своим имуществом нуждающимся ради довольства Создателя, сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что "совершение самого ритуала жертвоприношения стирает границы между богатыми и бедными".

Самигуллин обратил внимание на то, что в праздничные дни верующие торопятся совершить благие и добрые дела, раздать милостыню и мясо жертвенного животного.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. На праздник обычно приносят в жертву баранов, быков или верблюдов.