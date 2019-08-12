Власти Узбекистана объявили даты всенародного хашара

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило во всех регионах страны месячник благоустройства и чистоты. Об этом сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Месячник начнется с 15 августа и продлится до 30 числа.

Кроме того, власти определили даты всенародного благотворительного хашара. Он состоится с 17 по 18 августа.

Традиционно участники хашара проведут работы по благоустройству города, очистят километры арыков, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья.

Всенародные хашары проводятся в Узбекистане два раза в год: перед праздником Навруз 21 марта и Днем независимости республики 1 сентября.