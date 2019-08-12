22:56 12 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Во всенародном хашаре приняли участие учителя и ученики школ

Власти Узбекистана объявили даты всенародного хашара

Министерство народного образования
Общество
Получить короткую ссылку
178 0 0

Хашар пройдет в преддверии Дня независимости республики.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило во всех регионах страны месячник благоустройства и чистоты. Об этом сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Месячник начнется с 15 августа и продлится до 30 числа.

Кроме того, власти определили даты всенародного благотворительного хашара. Он состоится с 17 по 18 августа.

Традиционно участники хашара проведут работы по благоустройству города, очистят километры арыков, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья.

Всенародные хашары проводятся в Узбекистане два раза в год: перед праздником Навруз 21 марта и Днем независимости республики 1 сентября.

По теме

В Ферганской области тысячи человек незаконно отправили на хашар
Министр Кудбиев разъяснил разницу между хашаром и принудительным трудом
Теги:
хашар, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Кубок мира по прыжкам в воду со скалы
В Крыму экстремалы соревновались в прыжках со скалы - захватывающее видео
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054