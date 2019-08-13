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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways

В Uzbekistan Airways рассказали, как проверить авиабилет на подлинность

© Flickr / Dan Nevill
Общество
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Необходимо обратить внимание на то, чтобы в билете были правильно указаны адрес точки продажи, валюта и форма оплаты.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Uzbekistan Airways рассказали, как проверить купленный авиабилет на подлинность.

Пресс-служба перевозчика отмечает, что при покупке билетов через авиакассы или у агентов стоит обратить внимание на следующие детали: адрес точки продажи, сумма, валюта и форма оплаты.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Адрес точки продажи, указанный в авиабилете, должен совпадать с адресом, где он был куплен.

Кроме того, сумма оплаты в документе должна соответствовать фактической сумме оплаты.

Форма оплаты прописывается в документе при наличном расчете - Cash, при безналичном - Invoice.

Также авиабилет можно подтвердить через сайт НАК: если с проездным документом все в порядке, то его статус будет отображаться как Open for use. В противном случае - необходимо будет для выяснения обстоятельств обратиться к агенту, который выписал билет.

Теги:
авиабилет, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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