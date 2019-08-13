В Минэнерго рассказали, как решают проблемы с "умными" счетчиками

В ведомстве признают, что нововведения вызвали множество вопросов и на деле многие столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Специалисты регулярно оказывают помощь потребителям и проверяют исправность новых счетчиков, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В ведомстве признают, что "умные" счетчики вызвали множество вопросов и на деле многие столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию.

"Мы ответим на каждый ваш вопрос и претензию и дадим подробную инструкцию, как действовать в том случае, если вы уверены, что ваш счетчик "наматывает" лишнее", - говорится в сообщении.

Ускоренный переход на новую биллинговую систему и тот темп, с которым устанавливались счетчики в приквартирных щитках, — факторы, вызвавшие массу вопросов и проблем.

Однако в министерстве заявляют, что биллинговая система учета электроэнергии совершенствуется и данные проверки баланса, которые приходят по SMS, и фактические показания счетчика обязательно синхронизируют в течение года.

Более того, осенью будет запущен единый call-центр Министерства энергетики для обращений населения.

А пока по всем свои вопросам можно обращаться на страницу Министерства энергетики Республики Узбекистан или по телефону в АО "Региональные электрические сети".

Специалисты АО "РЭС" работают в усиленном режиме, и потребители смогли убедиться в этом лично. К сожалению, были и ложные публикации в группе Потребитель.уз – потребитель под псевдонимом Jurat Rahimov оставил заявку с комментарием “Раньше выходило 300 кВт, сейчас не менее 800 кВт (адрес и телефон)”, однако потребителю даже не был установлен новый счетчик учета электроэнергии. Также хотелось бы отметить 6 потребителей, которые, подав заявку в соцсетях, отказались на местах в добровольном тестировании прибора учета.

Минэнерго сообщает, что если вы хотите самостоятельно проверить счетчик в "Узстандарте", необходимо обратится с письменным заявлением в свою энергоснабжающую организацию. Если метеорологическая экспертиза покажет некорректную работу счетчика, компания выполнит перерасчет и вернет деньги, потраченные на экспертизу.