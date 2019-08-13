В Минэнерго рассказали, как решают проблемы с "умными" счетчиками

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Специалисты регулярно оказывают помощь потребителям и проверяют исправность новых счетчиков, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
В ведомстве признают, что "умные" счетчики вызвали множество вопросов и на деле многие столкнулись с увеличением счетов за электроэнергию.
"Мы ответим на каждый ваш вопрос и претензию и дадим подробную инструкцию, как действовать в том случае, если вы уверены, что ваш счетчик "наматывает" лишнее", - говорится в сообщении.
Ускоренный переход на новую биллинговую систему и тот темп, с которым устанавливались счетчики в приквартирных щитках, — факторы, вызвавшие массу вопросов и проблем.
Однако в министерстве заявляют, что биллинговая система учета электроэнергии совершенствуется и данные проверки баланса, которые приходят по SMS, и фактические показания счетчика обязательно синхронизируют в течение года.
Более того, осенью будет запущен единый call-центр Министерства энергетики для обращений населения.
А пока по всем свои вопросам можно обращаться на страницу Министерства энергетики Республики Узбекистан или по телефону в АО "Региональные электрические сети".
Минэнерго сообщает, что если вы хотите самостоятельно проверить счетчик в "Узстандарте", необходимо обратится с письменным заявлением в свою энергоснабжающую организацию. Если метеорологическая экспертиза покажет некорректную работу счетчика, компания выполнит перерасчет и вернет деньги, потраченные на экспертизу.