Мирзиёев утвердил закон о приватизации земельных участков

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подисал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Согласно тексту документа, приватизация участка возможна при его выкупе, если земля находится на правах постоянного пользования либо пожизненного наследуемого владения, или продаже через электронный аукцион.

Приватизировать землю смогут физические лица, граждане Узбекистана, и юридические лица – резиденты республики.

Нельзя будет приватизировать участки без утвержденной планировки, а также те, на которых расположены месторождения полезных ископаемых и стратегические объекты государственной собственности.

Также в список земель, не подлежащих приватизации, попали территории природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также предоставленные участникам свободных экономических и малых промышленных зон.

Закон начнет действовать с 1 марта 2020 года.