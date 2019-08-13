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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев утвердил закон о приватизации земельных участков

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Приватизировать землю смогут физические лица, граждане Узбекистана, и юридические лица – резиденты республики.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подисал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Сельский дом в Узбекистане
© Flickr / Robert Wilson
Какие земли можно приватизировать в Узбекистане

Согласно тексту документа, приватизация участка возможна при его выкупе, если земля находится на правах постоянного пользования либо пожизненного наследуемого владения, или продаже через электронный аукцион.

Приватизировать землю смогут физические лица, граждане Узбекистана, и юридические лица – резиденты республики.

Нельзя будет приватизировать участки без утвержденной планировки, а также те, на которых расположены месторождения полезных ископаемых и стратегические объекты государственной собственности.

Также в список земель, не подлежащих приватизации, попали территории природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также предоставленные участникам свободных экономических и малых промышленных зон.

Закон начнет действовать с 1 марта 2020 года.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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