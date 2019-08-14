Минтруда проверит частные агентства по трудоустройству

В министерстве утверждают, что многие агентства требуют 100% предоплату за услуги по трудоустройству, а затем не спешат возвращать средства в случае невыполнения обязательств.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Министерстве занятости и трудовых отношений заявили, что многие частные агентства занятости наживаются и будут проверены. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

Сегодня в Узбекистане на основе лицензии работает 61 частное агентство занятости. Отмечается, что некоторые из них требуют у граждан 100% предоплату за услуги по трудоустройству. Однако, получив деньги, не всегда выполняют обязательства.

Когда граждане пытаются вернуть свои денежные средства, их часто не возвращают или возвращают не в полном объеме.

Сообщается, что в целях обеспечения законных прав и интересов граждан министерство проверит некоторые частные агентства.

По итогам проверки многие компании могут лишиться лицензии и приостановить свою деятельность.