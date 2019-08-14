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Вход в метрополитен Ташкента

Впервые за три года в Ташкенте подорожает проезд

© Flickr / valdosilasol
Общество
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Цены метро и автобусы в столице вырастут на 16,7%. Новые тарифы вступят в силу с 15 августа текущего года.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Проезд в автобусах и метро Ташкента вырастет на 16,7%, сообщает сайт столичного хокимията.

Жители Ташкента заплатят за единоразовый проезд 1400 сум. Ранее цена составляла 1200 сум.

Стоимость проездных карточек останется прежней.

Прежний тариф в 1200 был установлен еще в апреле 2016 года.

"Повышение тарифа необходимо, но тут много разных аспектов. АО "Тошшахартрансхизмат" было создано с целью перевозки пассажиров по приемлемым ценам до места назначения, у нас нет задачи приносить прибыль, для нас главное – социальная защита пассажира", - сказал руководитель пресс-службы Равшан Якубжанов.

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Напомним, что 7 августа в метрополитене Ташкента в экспериментальном режиме запустилась бесконтактная оплата проезда по картам Humo. Пока был установлен только один турникет (его можно узнать по табличке с надписью "Оплата картой HUMO. HUMO kartasi bilan to’lang") на станции метро "Халклар дустлиги" Чиланзарской линии. Совершить оплату можно приложив карту Humo к считывающему устройству на турникете, которое само снимет сумму за поездку. Стоимость одной поездки на метро при использовании бесконтактных платежей равноценна стоимости жетона.

Теги:
Ташкент, Ташкент, автобусы, Метро, метро, общественный транспорт, плата за проезд



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