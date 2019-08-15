Гид по школьным ярмаркам: как подготовиться к учебному году и не разориться

В преддверии начала учебного года корреспондент Sputnik разузнала стоимость товаров на школьных ярмарках Ташкента.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. До начала учебного года в Узбекистане осталось две недели, и родители активно занимаются подготовкой детей к школе.

Школьные ярмарки недавно открылись на крупных рынках Ташкента, где можно приобрести все необходимое по приемлемым ценам. Корреспондент Sputnik Узбекистан посетила такие базары в разных районах Ташкента и узнала, где самые низкие цены.

На любой вкус и кошелек

Цены на школьных рынках приятно удивили: они не сильно отличаются от прошлогодних. Продавщицы рассказали, что при желании на покупку стандартного набора ученика - ручки, тетради, карандаши и рюкзак - можно потратить всего лишь 100 тысяч сумов.

"Но не всегда дешево означает качественно. Недавно один мужчина купил упаковку ручек за 200 сумов и вернул их обратно, сказав, что они царапают тетрадь, а вместо них купил ручки по 1000 сумов", - утверждает предприниматель.

На базарах есть школьные принадлежности на любой кошелек: шариковые ручки - от 220 сумов до четырех тысяч, разноцветные карандаши - от шести тысяч до 30 тысяч, рюкзаки - от 40 тысяч до 170 тысяч сумов.

Здесь можно найти самый разнообразный товар, например, патриотичный дневник с изображением флага Узбекистана. Или же на обложке главного школьного документа могут красоваться именитые футболисты, а также персонажи известных мультфильмов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Школьная ярмарка в Ташкенте

Кстати, кожаные дневники от местных производителей дешевле китайских: их стоимость начинается от пяти тысяч сумов. Тетрадь в 12 листов можно купить за 450-500 сумов. Однако на рынке "Ипподром" проходит акция: при покупке всех школьных принадлежностей такие тетради обойдутся в 100 сумов или абсолютно бесплатно. Но есть один подвох: вместе с дешевыми тетрадями вас еще заставят купить мягкие цветные карандаши за 20 тысяч сумов, хотя их реальная стоимость почти в два раза ниже.

Пенал с замком и ручки для левшей

Продавцы с гордостью демонстрируют необычные товары, различные школьные ноу-хау: рюкзаки с USB-портом, с помощью которого можно зарядить телефон, пеналы с замком, ручки для левшей и стирательные резинки в силиконовой упаковке цвета радуги.

Школьная ярмарка в Ташкенте © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Школьная ярмарка в Ташкенте © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Школьная ярмарка в Ташкенте © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Школьная ярмарка в Ташкенте © Sputnik / Дильшода Рахматова. 1 / 4 © Sputnik / Дильшода Рахматова. Школьная ярмарка в Ташкенте

"Замок в пенале очень нужен: туда можно положить деньги, и их никто не возьмет. А еще такой пенал можно просто носить как маленькую сумку", - объясняет ташкентский школьник Бекзод, пытаясь уговорить родителей на покупку.

Кстати, цены на простые пеналы начинаются от восьми тысяч сумов, а на суперпеналы с замком, которые так нахваливал юноша, взрослым придется выделить из семейного бюджета 45 тысяч сумов.

Царство рубашек и брюк

Те, кто желает приобрести одежду для школьника по низкой цене, наверняка, предпочтут рынок "Ипподром". Сегодня здесь предлагают для учениц 6-11-х классов кофту-юбку за 250 тысяч сумов. Форма для мальчиков стоит примерно так же.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Школьная ярмарка в Ташкенте

Для учеников начальных классов брюки черного или темно-синего цвета – 60 тысяч сумов, белые рубашки с коротким рукавом - 30 тысяч сумов, с длинным – 50 тысяч сумов.

Школьная форма за 250 тысяч сумов, костюм за 180 - 350 тысяч сумов. Цена обуви начинается от 90 тысяч сумов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Школьная ярмарка в Ташкенте

Прогулявшись по разным базарам, корреспондент Sputnik сделала вывод, что перед походом на школьную ярмарку родителям следует тщательно изучить ассортимент товаров и их стоимость. В противном случае, можно встретить ушлых продавцов, которые продадут вам продукцию втридорога.