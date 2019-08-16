Пользователи бота могут получить информацию об общеобразовательных специализированных учреждениях с их адресами, а также найти локацию организаций и школ на карте.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана в мессенджере Telegram запустило бот UzEduBot.

В пресс-службе сообщили, что основной целью бота является создание удобства для получения информации о системе народного образования Узбекистана.

"С помощью него пользователи могут найти информацию и контактные данные Министерства народного образования, республиканских учреждений, областных управлений и районный отделений народного образования", - говорится в сообщении.

Также пользователи бота могут получить информацию об общеобразовательных специализированных учреждениях с их адресами, при этом с такой же легкостью найти локацию организаций и школ на карте.

Министерство народного образования В Узбекистане появился Telegram-бот системы народного образования

Ещё новая система предоставляет информацию о проектах министерства, сметах школ и вакансиях в системе народного образования.

Пользователи UzEduBot могут на регулярной основе следить за последними новостями системы народного образования.